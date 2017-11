J-Ax e Fedez si esibiranno per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 1 giugno 2018. I due artisti di Newtopia termineranno nel migliore dei modi il progetto “Comunisti col Rolex“. A partire da oggi, 6 novembre 2017, sono disponibili i biglietti dell’atteso concerto. Di seguito, i prezzi dei biglietti standard e vip package.

J-Ax e Fedez San Siro 2018, i prezzi dei biglietti

Prato: € 43

I Anello Rosso Numerato: € 74

I Anello Blu Numerato: € 58

I Anello Verde Numerato: € 58

II Anello Rosso Numerato: € 68

II Anello Blu Numerato: € 52

II Anello Verde Numerato: € 52

III Anello Rosso Numerato: € 46

III Anello Blu Numerato: € 28

III Anello Verde Numerato: € 28

VIP PACKAGE: € 200

include:

– un biglietto Parterre non numerato con accesso anticipato sul luogo dell’evento

– un meet&greet esclusivo con J-Ax&Fedez prima o dopo lo show

– una foto digitale che sarà scattata in gruppo con altri fan (gruppi da 6 o da 4 per foto)

– ospitalità dedicata

– merchandising esclusivo

– pass commemorativo da collezione

