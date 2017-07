Il Comunisti col Rolex tour di J-Ax e Fedez è ripartito alla grande. I due artisti di Netwopia sulla scia del tormentone estivo “Senza pagare” saranno in giro per l’Italia fino al tre settembre 2017, giorno dell’ultima data al Parco della Pace di Servigliano (FM). Successivamente, i due volti per eccellenza del nostro panorama musicale urban, si concentreranno sui loro progetti solisti. Di seguito, la scaletta dei concerti.

J-Ax e Fedez la scaletta del tour estivo

Senza pagare

Il bello d’esser brutti

Cuore nerd

Pensavo fosse amore

Faccio brutto

Gente che spera

Comunisti col rolex

Piccole cose

Hai rotto il catso

Sopra la media

Assenzio

L’uomo col cappello

Uno di quei giorni

Sirene

Fratelli di paglia

L’Italia per me

Spirale Ovale

Medley acustico: 21 Grammi/Sembra semplice

Immorale

Generazione boh

Deca dance

Alfonso Signorini

Piccoli per sempre

Domani smetto

Medley rock: Olivia Oil/Fabrizio fa brutto/Non c’è due senza trash (con l’intro di Buddy Hollydei Weezer, accenni di When I Come Around, American Idiot dei Green Day e All The Small Things dei Blink 182)

Musica del cazzo

Maria Salvador

Cigno nero

Magnifico

Intro

Vorrei ma non posto

Senza pagare (reprise)

