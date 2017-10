Dopo un tour estivo che lo ha portato in tutta Italia, Jack Savoretti torna on the road con l’“Acoustic Nights Live”. La prima tappa della tournée acustica, che consta di un totale di otto appuntamenti in altrettanti teatri del Bel paese durante i quali il cantautore italo-inglese sarà accompagnato dalla sezione d’archi di Paolo Conte, si svolgerà presso il Teatro Ponchielli di Cremona il 15 aprile 2018.

Mentre in Inghilterra “Sleep No More”, l’ultima fatica di Jack Savoretti, si appresta a raggiungere le 100.000 copie vendute e il suo tour in Italia ha ricevuto una grande risposta di pubblico, dall’8 settembre al 14 ottobre scorso, l’artista è stato l’ospite d’eccezione che ha accompagnato John Legend durante il Darkness & Light Tour 2017 nelle arene di tutta Europa. Il 13 settembre inoltre, Savoretti è salito sul palco dell’Arena di Verona per celebrare i vent’anni di carriera di Elisa durante il suo evento “Together Here We Are”.

Jack Savoretti tour 2018, le date dei concerti

Domenica 15 aprile 2018 – Cremona, Teatro Ponchielli

Apertura porte: 20.30

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea pacchetto vip: €113,00 + €6,45 diritti di prevendita*

Platea: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Palchi centrali: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita

Palchi laterali: €36,00 + €5,40 diritti di prevendita

Galleria numerata: €33,00 + €4,95 diritti di prevendita

Loggione numerato: 28,00 + €4,20 diritti di prevendita

Galleria non numerata: €25,00 + €3,75 diritti di prevendita

Loggione non numerato – visibilità ridotta: €22,00 + €3,00 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet

– pass personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone, Vivaticket

Biglietteria Teatro Ponchielli: Corso Vittorio Emanuele II, 52, 26100 Cremona – tel: 0372.022.001 e 0372.022.002

Orari di apertura: tutti i giorni feriali dalle ore 10,30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; chiusa la domenica e i giorni festivi.

Mercoledì 18 aprile 2018 – Venezia, Teatro Goldoni

Apertura porte: 20.30

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea e primo settore pacchetto vip: €115,00 + €6,75 diritti di prevendita*

Platea e primo settore: €45,00 + €6,75 diritti di prevendita

Secondo settore: €38,00 + €5,70 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet

– pass personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone

Biglietteria del Teatro Goldoni e www.teatrostabiledelveneto.it

Venerdì 20 aprile 2018 – Genova, Teatro dell’Archivolto (sala Gustavo Modena)

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea pacchetto vip: €115,00 + €6,75 diritti di prevendita*

Platea: €45,00 + €6,75 diritti di prevendita

Palchi – i° ordine: €45,00 + €6,75 diritti di prevendita

Palchi – ii° ordine + barcaccia: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Palchi – iii° ordine: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet prima del concerto

– pass e gadget personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone e Vivaticket

Lunedì 21 maggio 2018 – Roma, Teatro dell’Opera

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

i° ordine pacchetto vip: €122,20 + €7,80 diritti di prevendita*

i° ordine platea poltrona + palchi platea centrali: €52,20 + €7,80 diritti di prevendita

ii° ordine balconata + palchi centrali i-ii ordine: €43,50 + €6,50 diritti di prevendita

iii° ordine balconata + galleria: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita

iv° ordine palchi laterali i-ii ordine: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

v° ordine – palchi laterali iii ordine: €30,00 + €4,50 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet

– pass personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone

Martedì 22 maggio 2018 – Bologna, Auditorium Manzoni

Apertura porte: 20.30

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea prima pacchetto vip: €113,00 + €6,45 diritti di prevendita*

Platea prima: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Platea seconda: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Platea terza: €31,00 + €4,65 diritti di prevendita

Galleria prima: €31,00 + €4,65 diritti di prevendita

Galleria seconda: €26,00 + €3,90 diritti di prevendita

Balconata primo ordine: €22,00 + €3,30 diritti di prevendita

Balconata secondo ordine – scarsa visibilità: €20,00 + €3,00 diritti di prevendita

Balconata terzo ordine – scarsa visibilità: €20,00 + €3,00 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea prima nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet prima del concerto

– pass e gadget personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone e Vivaticket

Biglietteria Auditorium Manzoni – Via de’ Monari 1/2 – 40121 Bologna – tel. 051 6569672

Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30

Venerdì 25 maggio 2018 – Firenze, Teatro Verdi

Apertura porte: 19.45

Inizio concerto: 20.45

Prezzi biglietti:

Prima platea pacchetto vip: €113,00 + €6,45 diritti di prevendita*

Prima platea: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Seconda platea: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Galleria numerata: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Palchi i°, ii°, iii° ordine: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Palchi iv°, v°, vi° ordine: €28,00 + €4,20 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore prima platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet prima del concerto

– pass e gadget personalizzato

Prevendite autorizzate:

Boxoffice Toscana e Ticketone

Sabato 26 maggio 2018 – Parma, Teatro Regio

Apertura porte: 20.30

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea pacchetto vip: €113,00 + €6,45 diritti di prevendita*

Platea: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Palchi centrali: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Palchi centrali ridotto (per i proprietari dei 60 palchi): €36,20

Palchi laterali ridotto (per i proprietari dei 60 palchi): €32,10

Palchi laterali: €31,00 + €4,65 diritti di prevendita

Galleria: €26,00 + €3,90 diritti di prevendita

Galleria in piedi: €22,00 + €3,30 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet prima del concerto

– pass e gadget personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone

Arci Parma – via Testi, 4 43122 Parma – tel. 0521 706214

Orari di apertura: lunedì 15:00-18:30, dal martedì al venerdì 09:00-13:00/15:00-18:30, sabato 10:00-12:30.

Lunedì 28 maggio 2018 – Verona, Teatro Filarmonico

Apertura porte: 20.30

Inizio concerto: 21.00

Prezzi biglietti:

Platea pacchetto vip: €113,00 + €6,45 diritti di prevendita*

Platea: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Balconata: €43,00 + €6,45 diritti di prevendita

Prima galleria: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita

Seconda galleria: €30,00 + €4,50 diritti di prevendita

*Il pacchetto vip comprende:

– n.1 biglietto settore platea nelle prime file

– ingresso sound check

– meet&greet prima del concerto

– pass e gadget personalizzato

Prevendite autorizzate:

Ticketone e Geticket

Biglietti disponibili in esclusiva presale Fan Club dalle ore 10.00 di giovedì 26 ottobre e presale Vivo Club dalle ore 12 di giovedì 26 ottobre.

Gli iscritti potranno acquistare due biglietti a codice. Disponibilità presale limitate.

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 27 ottobre e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di lunedì 30 ottobre.

