Jack White, si intitola Servings and Portions from my Boarding House Reach il nuovo singolo

Jack White è uno che fa sul serio e quando dice che il suo prossimo album sarà bizzarro lo intende per davvero. Ne è prova il nuovo brano uscito oggi, dal titolo “Servings and Portions from my Boarding House Reach”, collage sonoro di quelle che sembrano ispirazioni provenire da ogni ambito della sfera uditiva. Assieme a parti di cantato, infatti, si alternano fasi di rumore bianco, frammenti ritmici hip-hop vagamente retro e le solite chitarre distorte a cui l’ex White Stripes ci ha abituato.

Che si tratti di un brano vero e proprio o di una sorta di lungo teaser di quello che potrebbe essere il terzo LP da solista non ci è dato saperlo. Nell’attesa di ulteriori news non resta che gustarlo assieme all’onirico video che lo accompagna:

Foto copertina: Facebook artista

