Jack White, il nuovo singolo si intitola Battle Cry

Che il 2017 sia l’anno dei ritorni ormai non ci stupisce nemmeno più. Alla lista dei partecipanti a questo grande revival si è aggiunto questa notte Jack White, che dopo due anni dall’uscita del suo ultimo album “Lazaretto” ha pubblicato “Battle Cry”, un nuovo singolo prevalentemente strumentale.

Nonostante al brano non sia seguito nessun comunicato stampa su un possibile album in uscita, la situazione ricorda quanto successo un paio di anni fa, quando la strumentale “High Ball Stepper” venne utilizzata dall’ex White Stripes come singolo promozionale per il successivo disco.

Nell’attesa di saperne qualcosa in più, qua sotto i link al singolo e alla compilation di acustici uscita qualche mese fa sotto Third Man Records:

