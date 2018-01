Jacob Forever tour 2018, un concerto a Milano a febbraio

Jacob Forever, uno dei massimi esponenti della musica urban latina, si esibirà il 9 febbraio 2018 ai Magazzini Generali di Milano. L’artista cubano, seguito da milioni di fan sui social, presenterà al pubblico italiano i suoi più grandi successi che lo hanno portato a collaborare con i più importanti cantanti cubani del momento e non solo.

Jacob Forever, ex membro del gruppo musicale Gente de Zona con cui ha collaborato nove anni, spazia abilmente da un genere all’altro, passando dal reggaeton, alle ballate sino alla vera e propria musica urban.

Il live milanese sarà l’occasione per poter ascoltare dal vivo l’ultimo singolo “Quiéreme” in feat con Farruko. Il video del brano ha già superato 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il tour di Jacob Forever continuerà con diverse tappe in Europa.

Jacob Forever Tour 2018

Venerdì 9 febbraio – Magazzini Generali, Milano

Inizio show ore 22:30

Biglietti disponibili in prevendita su Mailticket o acquistabili direttamente in loco.

