La recensione delle nuove canzoni di Jake La Furia, Gazzelle e Coez

Ogni venerdì escono una marea di pezzi nuovi ed è difficile starci dietro. Per non farvi perdere troppo tempo, abbiamo fatto il lavoro sporco per voi selezionando le uscite musicali più interessanti del 23 febbraio 2018. Di seguito, gli embed audio per ascoltare i brani e i nostri commenti.

Jake La Furia – MMMH

“Pop” accostato al nome di Jake è un colpo al cuore. Detto ciò il king della dancehall è tornato. Parola d’ordine: culo. La sentiremo spesso. Jake aspettiamo il disco. S.M.

Benji e Fede ft. Shade – On Demand

On Demand, in collaborazione con Shade, rischia di diventare un tormentone. Buona fortuna ai genitori italiani. Il nuovo pop italiano è roba loro. Inutile far finta di niente. S.M.

Gazzelle – Martelli

“Oggi mi sparo in testa” is the new “Dammi una lametta che mi taglio le vene”. F.R.

Frenetik&Orang3 ft. Coez – Migliore di me

“Oggi il sole non c’è”, Coez è talmente sul pezzo che pure il meteo di mezza Italia è dalla sua. Ritornello in loop, per sempre; anzi, fino al prossimo album. F.R.

David Guetta, Martin Garrix ft. Brooks – Like I Do

Dopo la precedente collaborazione, i due amici della console tornano con un vero e proprio mix di house progressive e pop perfetto per le radio. Albertino impazzirà. S.M.

Post Malone ft. Ty Dolla $ign – Psycho

Ennesima hit di Post Malone. Anche se meno immediata delle precedenti, ci mette un po’ a carburare. S.M.

Crookers – Quello dopo, quello prima

Esce oggi il nuovo Mixtape di Phra. 31 pezzi ricchi di collaborazioni importanti dal mondo rap italiano. Su tutte quella del Guercio che regala tre minuti folli. S.M.

5 Seconds Of Summer – Want You Back

I due anni di astinenza hanno trasformato i 5SOS in One Direction, più di quanto già non lo fossero. Più pop, meno quello che erano prima. F.R.

Dj Snake – Magenta Riddim

Vi ricordate “A Different Way”? Ecco il buon Dj Snake ripropone una cosa simile con vocine incomprensibili e ritmi esotici. S.M.

Negrita – Scritto sulla pelle

Dopo gli ultimi flop, ci saremmo aspettati una reazione da Pau & Co. Speriamo non sia questa. Troppo mansueta, troppo poco Negrita. F.R.

Ricky Martin ft. Wisin & Yandel – Fiebre

Il più classico dei mali di stagione, al quale Ricky riesce a dare un tocco di romanticismo misto alla sfacciataggine latinoamericana. Decisamente di più la seconda. F.R.

