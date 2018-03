Dopo le date dello scorso novembre, “The Afterlove Tour” di James Blunt tornerà anche in Italia per ben cinque show estivi, distribuiti nel mese di luglio 2018 tra Genova, Padova, Pistoia, Carpi e Roma.

“The Afterlove” è l’ultimo lavoro in studio del cantautore britannico, ed è stato pubblicato il 24 marzo dello scorso anno. Il quinto disco di Blunt è stato anticipato da “Love Me Better“, primo singolo estratto e dato alle stampe nel gennaio del 2017.

James Blunt tour 2018, le date dei concerti

10 luglio – Genova, Live in Genova (Porto Antico)

11 luglio – Padova, Arena Live! (Gran Teatro Geox)

13 luglio – Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo)

16 luglio – Carpi Summer Festival (Piazza Martiri)

17 luglio – Roma Summer Fest (Cavea dell’Auditorium PDM)

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 marzo 2018 su Ticketmaster, Ticketone e tutti i punti vendita autorizzati.

