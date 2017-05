Jay Kay, leader dei Jamiroquai, ricoverato per un infortunio alla schiena

Jay Kay, cantante e leader dei Jamiroquai è stato ricoverato in ospedale per un’ernia discale a pochi giorni dall’inizio del tour 2017.

Il cantante britannico, quarantasettenne, ha utilizzato il suo canale instagram ufficiale per darne notizia, con un video che lo ritrae particolarmente provato.

Dal suo letto di ospedale, Jay Kay lancia un messaggio ai propri fan rassicurandoli che, nonostante l’infortunio e il dolore, tornerà presto in forze per il tour 2017. La didascalia del video postato recita così:

“Attempting to rebuild like Automaton, the show must go on… #JamiroquaiLive2017”.

Al momento non ci sono ulteriori notizie su eventuali date cancellate, le più a rischio potrebbero essere quelle in Giappone, a Tokio, del 25 maggio 2017 e la successiva data al Soul Jazz Festival in Corea del Sud del 28 maggio 2017.

Il tour europeo in supporto del nuovo album Automan prenderà il via il 17 giugno 2017 da Atene, Grecia, ed è atteso dai fan italiani l’11 luglio 2017 alla Visarno Arena per il Firenze Summer Festival.

Il Video post rilasciato da Jay Kay su instagram:

Attempting to rebuild like Automaton, the show must go on… #JamiroquaiLive2017 Un post condiviso da Jamiroquai Official Instagram (@jamiroquaihq) in data: 17 Mag 2017 alle ore 09:53 PDT

Comments

comments