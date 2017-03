Dopo il preannunciato concerto di luglio a Firenze, i Jamiroquai torneranno in tour anche a novembre 2017, a Milano. Le date dei concerti salgono quindi a due, in attesa della tournée che promuoverà il nuovo album in ormai prossima uscita. “Automaton” sarà pubblicato, come anticipato dai rumors qualche mese fa, venerdì 31 marzo: l’ottavo album del complesso sarà un atteso ritorno, dopo sette anni dall’ultimo “Rock Dust Light Star”.

Jamiroquai tour 2017

Martedì 11 luglio 2017 – Firenze

Firenze Summer Festival – Ippodromo del Visarno

Lunedì 20 novembre 2017 – Milano

Mediolanum Forum (Assago)

I biglietti saranno disponibili dalle 10:00 di venerdì 10 marzo su LiveNation e TicketOne.

Preordinano il nuovo album entro le 17:00 del 7 marzo su Amazon Italia si potrà inoltre accedere ad una prevendita anticipata, a partire dalle 10:00 di mercoledì 8 marzo.

