Jamiroquai tour 2018, un concerto a Mantova a luglio

L’annuncio è arrivato oggi: i Jamiroquai torneranno in Italia nel 2018. J Kay e soci infatti suoneranno nel nostro paese il 10 luglio a Mantova in Piazza Sirdello.

L’ultimo album dei Jamiroquai “Automaton” è stato pubblicato il 31 marzo 2017. “Quello che si nota da subito è un dettaglio solo apparentemente minuscolo: tutti i pezzi sfumano, come se non si sapesse come terminarli. È una piccolezza, sì, ma la domanda sorge spontanea: soprattutto perché anche l’eccesso di lunghezza sembra voler aggiungere anziché togliere, lasciando libertà a certi arrangiamenti davvero ben riusciti”.

Jamiroquai tour 2018

Martedì 10 luglio – Mantova, Piazza Sirdello

I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili in prevendita su circuito Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10:00 di venerdì 15 dicembre 2017.

