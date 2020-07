AAA Jared Leto cerca il titolo per il futuro nuovo album dei Thirty Seconds To Mars

Jared Leto appare su Instagram con una foto che non lascia molti dubbi. I Thirty Seconds To Mars sono in studio per un nuovo album? Sembrerebbe proprio di si visto che lo stesso Jared chiede ai fans un’idea per il titolo di quella che dovrebbe essere l’attesissima ultima fatica della band californiana. Mi sono divertita a leggere i commenti: poca fantasia, tanti riferimenti al Covid e qualche blasfemia. Ci sono, in realtà anche diversi fans che chiedono a gran voce che la band torni alle origini e proponga un sound meno pop, che tornino a metterci un cuore più rock.

Devo ammettere che io stessa mi sto chiedendo in che tipo di evoluzione musicale ci ritroveremo quando finalmente avremo tra le mani il nuovo disco. Sono certa che il momento storico che il pianeta ha vissuta non resterà fuori da questo lavoro.

E’ innegabile che nel corso degli anni Jared e compagni ci abbiano accompagnati in un viaggio che partendo da un rock di quelli tosti ci ha fatto arrivare in “America” con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada, ma è davvero così? Parliamoci chiaro, sono passati vent’anni e il buon Jared è cambiato, è ormai un artista completo a tutto tondo.

Ovviamente se passiamo dal’ascolto del primo all’ascolto dell’ultimo album abbiamo un fremito e ci chiediamo se nel frattempo non sia stato posseduto da qualche anima un pochino troppo glam.

Se ripercorro le tappe e mi immergo nel penultimo disco non posso che perdermi in “End Of All Days” ma di contro mi imbatto anche in “Bright Lights” che odora molto di pop music. D’altronde con gli ultimi due album si sono guadagnati il titolo di band “Arena Rock”.

Odore che si avvertiva anche in “Kings and Queens” presente in “This Is War” ma come non amare questo disco?

Di “A Beutiful Lie” che inizia con una splendida “Attack” verso l’abisso con tracce spettacolari che non smetto di ascoltare, come l’impagabile “The Kill” o “Battle Of One” o del loro primo omonimo album seriamente rock con “Fallen” e “Welcome To The Universe”, io sono semplicemente innamorata.

E’ questo il cuore che chiedono i fans più accaniti?

I Thirty Seconds To Mars sono questi, prendere o lasciare. Pop o rock, glam o non glam Jared non si tocca and the rest it’s all folks.

Suggerimenti per il titolo dell’album?

