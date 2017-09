Jason Derulo tour 2018, un concerto a Milano a marzo

Oggi Jason Derulo ha annunciato le date dei concerti del suo tour 2018. L’artista americano tornerà in Italia il prossimo 11 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

Jason Derulo ha da poco pubblicato il nuovo singolo “If I’m Lucky”, dopo aver ottenuto il doppio disco di platino con il brano “Swalla” feat. Nicky Minaj e Ty Dolla $ign capace di totalizzare ben 700 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Jason Derulo tour 2018

Domenica 11 marzo – Milano, Mediolanum Forum

Prezzo biglietti:

Parterre: 35 € + diritti di prevendita

Tribuna Numerata Anello A: 45 € + diritti di prevendita

Tribuna Gold Centrale Anello B: 45 € + diritti di prevendita

Tribuna Laterale Numerata Anello B: 35 € + diritti di prevendita

Tribuna Laterale Non Numerata Anello C: 30 € + diritti di prevendita

Up Close & Say Hello VIP Package: 150 € + Biglietto Tribuna Numerata Anello A, settore A6

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 6 Settembre su Io Vado Club. Giovedì 7 settembre alle ore 11.00 i biglietti saranno disponibili su TicketOne.

