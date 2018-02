Per celebrare i 50 anni dei Jethro Tull, Ian Anderson ha annunciato oggi un tour mondiale, che farà tappa anche in Italia per cinque appuntamenti il prossimo luglio: il 18 a Porto Recanati (Macerata), il 19 a Roma, il 21 a Cagliari, il 23 a Milano e infine il 24 luglio a Firenze.

Per l’occasione, la leggenda del rock-progressive sarà accompagnato dai musicisti della Tull band, ovvero David Goodier (basso), John O’Hara (tastiere), Florian Opahle (chitarra), Scott Hammond (batteria) e da special guest virtuali.

Jethro Tull tour 2018, le date dei concerti

Mercoledì 18 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Gigli

Giovedì 19 luglio – Roma, Auditorium Parco della musica – Cavea

Sabato 21 luglio – Cagliari, Arena S. Elia

Domenica 23 luglio – Milano, Ippodromo Snai di San Siro

Martedì 24 luglio – Firenze, P.zza SS.ma Annunziata

Biglietti in vendita su Ticketone.it da lunedì 19 febbraio ore 11.00

Comments

comments