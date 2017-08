Joan Thiele, nuovo singolo e tre concerti in Italia a settembre

Nuovo singolo per Joan Thiele. Si intitola “Armenia” e, uscito il 25 agosto 2017, anticipa il primo LP della giovane cantautrice italo-svizzero-colombiana.

Scritto, testo e musica, dalla stessa Joan e prodotto insieme ai fidatissimi Etna, band siciliana che la accompagna sin dagli esordi, il pezzo, interamente registrato nel nuovo Red Bull studio mobile, trae ispirazione dall’omonima cittadina colombiana, casa della famiglia paterna dell’artista.

“Esattamente un anno fa prendevo un aereo direzione Armenia, Colombia. Andavo a trovare mio padre. Non sapevo cosa aspettarmi, sapevo solo che sarebbe stato importante. Cosi importante alla fine da ritrovarmi a scrivere un intero disco“, ha raccontato Joan sulla sua pagina Facebook, annunciando l’uscita del singolo, che arriva a poco più di un anno dall’omonimo EP d’esordio. “”Armenia” è il frutto di anni di sacrifici e sorrisi che ci hanno reso una famiglia; è un tamburo del Sud America, dei semi africani, voci di bambini e un sintetizzatore; è un urlo, è battere i piedi a terra e le mani al petto! Alzate il volume!“.

Sul serio. Anche perché la combo tra il naturale pulsare delle percussioni e il mood viaggiante di una produzione in linea con il miglior electro pop odierno e internazionale, fanno di questo primo singolo una premessa davvero intrigante. Un altro passo da gigante per Joan Thiele, da ascoltare a ripetizione in attesa dell’uscita del disco e del mini tour al via il 2 settembre da Putignano.

Joan Thiele Tour 2017

Sabato 2 settembre – Putignano (BA) – Underwood Festival

Sabato 9 settembre – Reggio Emilia – Eleva Festival

Venerdì 22 settembre – Milano – Chiostro Bistrot

Domenica 15 ottobre – Londra – Lady Festival @Pop Brixton

Comments

comments