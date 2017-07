Joco, si intitola “Joco Bar” il primo singolo ufficiale

È online su Youtube il video di “Joco Bar“, primo singolo ufficiale di Joco, giovane promessa della trap italiana. Il singolo parla di angoscia e alienazione che emergono dalla vita di paese, dove vengono a mancare gli stimoli culturali, creativi e sociali. In questo contesto per Joco cresce la necessità di mettere in rima il profondo disagio di molti ragazzi come lui, che finiscono per trascorrere le loro giornate tra le mura di un bar.

Paranoia e monotonia sono le tematiche in cui si muove la musica di Joco, figlia di una realtà immobile e asettica come quella in cui vive da sempre. “Sta vita è fatta per me / ma io so fatto di più/ dovrei andarmene via/ e mi fa rabbia perché l’unica cosa che posso raccontarti di me è che sono al bar” afferma Joco nelle rime della sua nuova canzone.

Il singolo è stato anticipato dal freestyle “Con la pala”, manifesto dello stile e del mondo dell’artista. Joco, all’anagrafe Vittorio Grieco, classe 1995, nasce in Basilicata dove è attivo sulle scene locali sin da giovanissimo. Si avvicina al rap ascoltando Eminem e a 14 anni abbandona la scuola per dedicarsi totalmente ai suoi progetti artistici. Nello stesso anno inizia ad appassionarsi anche al mondo dei tattoo: testa la nuova passione sulla sua pelle, tatuandosi da solo tutto il braccio sinistro. Nel 2011 pubblica il suo primo EP “Freestyle Man VOL. 1”, a cui seguono molti altri lavori autoprodotti che gli permettono di farsi conoscere nella scena lucana. Dal 2016 si dedica alla trap, lavorando in totale autonomia alla produzione dei suoi brani che pubblica sul web. Oggi Joco si presenta con un sound più maturo, che allo stile della recente trap italiana unisce contenuti di vita vissuta e atmosfere cupe, tipiche di artisti d’oltreoceano come $uicideboy$ e Ghostemane.

