“Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening” di Joe Bonamassa, sarà disponibile da venerdì 23 giugno 2017 in doppio CD e DVD, Blu-ray e triplo vinile.

Bonamassa, uno dei più grandi chitarristi dei nostri tempi, ha registrato un concerto straordinario completamente in acustico, in una location storica di New York City, accompagnato da una all-star band multi-etnica. La formazione di nove elementi, dalla violoncellista cinese Tina Guo a Hossam Ramzy, percussionista egiziano e compositore noto nell’ambiente rock per le sue collaborazioni con Jimmy Page e Robert Plant, passando per Reese Wynans (piano), Anton Fig (batteria), Eric Bazilian (mandolino, hurdy-gurdy, sassofono, chitarra acustica, voce), e non ultimi i tre coristi australiani Mahalia Barnes (figlia del noto Jimmy), Juanita Tippins e Gary Pinto, ha regalato alla performance del musicista e cantautore statunitense un ulteriore spessore, grazie agli arrangiamenti incredibilmente intrisi di geografia e storia.

