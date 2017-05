Joey Cape tour 2017, annunciati due concerti a settembre

Il leader dei Lagwagon, Joey Cape torna in Italia per due show che saranno dedicati ad uno dei suoi progetti collaterali più interessanti, il One Week Records che farà tappa sabato 23 settembre 2017 al Decibel di Magenta (Milano) e domenica 24 settembre 2017 al Benicio Live Gigs a Giavera Del Montello (Treviso).

Ma che cos’è esattamente il One Week Records? Niente di più semplice: il musicista americano, classe 1966, invita a casa sua degli amici musicisti, li ospita per una settimana e assieme suonano, producono e registrano un intero album.

I One Week Records Tour, come quello che avremo l’occasione di vedere a settembre, sono poi l’occasione per Cape di dare risalto a quello che è stato prodotto, fare una vacanza e ovviamente divertirsi assieme al suo pubblico.

Per le date italiane, Cape sarà accompagnato da Brian Wahlstrom (Scorpios), Zach Quinn (Pears) e Donald Spence (Versus The World)

Joey Cape, One Week Records Tour 2017

23 settembre 2017 – Decibel, Magenta (MI)

Ingresso in cassa 18,00 €

Prevendite 15,00 € + ddp

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket

24 settembre 2017 – Benicio Live Gigs, Giavera Del Montello (TV)

Ingresso in cassa 15,00 €

Prevendite 15,00 € + ddp

Prevendite disponibili sul circuito DIYTICKET.

