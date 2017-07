John Mayer e Ryan Adams insieme sul palco di Los Angeles

Non è cosa da tutti i giorni vedere due artisti così importanti come John Mayer e Ryan Adams sullo stesso palco, ma i presenti al concerto a Los Angeles del 21 aprile potranno raccontarlo ai loro nipotini.

Il concerto di Mayer, che è da pochi giorni uscito con il suo album di studio “The Search For Everything”, ha visto questo succoso episodio che ha arricchito la serata dei presenti di un ulteriore perla, oltre al set normale del cantante statunitense.

Mayer chiama sul palco il suo collega e amico Ryan Adams, anch’esso uscito da poco con una fatica discografica “Prisoner” per suonare un suo vecchio cavallo di battaglia. La canzone in questione è “Come Pick Me Up” proveniente dallo stupendo album “Heartbraker” del 2000, considerato uno dei migliori di Adams sia da critica che da pubblico, pezzo saccheggiato da film e serie tv per la sua atmosfera intima e passionale.

Benché i due artisti abbiano un approccio sensibilmente diverso al rock blues che propongono, in questa occasione i presenti sono riusciti ad assaporare un’intesa unica, come solo due fuoriclasse possono offrire.

Ryan Adams canta, suona chitarra e fisarmonica, mentre John Mayer accompagna con voce e chitarra di accompagnamento. Il risultato è magico, come possiamo intuire dalla registrazione di un fortunato presente.

Per i fan di Ryan Adams l’appuntamento imperdibile è a luglio, il 12 Luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e a Roma all’Auditorium Parco Della Musica il giorno prima, l’11 luglio.

