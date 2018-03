Sanctify – Years & Years

“Quelli di Kings”. Be’, dimenticatevela. “Sanctify” suona più o meno come un tribal remix di Justin Timberlake. Ipnotici. F.R.

Malibu – Vegas Jones

Ei, attenzione al buon Vegas. Tra due settimane esce il suo album e questo singolo promette bene. Don Joe punta molto su di lui e raramente sbaglia. S.M.

Fire In Me – John Newman

Se siete rimasti a “Love Me Again” potete stare tranquilli, non vi siete persi niente. Almeno finora, perché il pezzo merita e lo sentiremo parecchio. F.R.

Rebirth – Wrongonyou

Esce oggi l’album di debutto di Wrongonyou. Rebirth è un progetto davvero interessante di un artista genuino e pieno di talento che non può e non deve passare inosservato in questo 2018. S.M.

Nel silenzio di mille parole – Enrico Nigiotti

Forse un po’ scontata, ma va bene qualsiasi cosa, purché non sia indie. Resisti, Nigio’. F.R.

No – Alison Wonderland

Dopo Church ecco il secondo estratto di Awake, il nuovo album di Alison Wonderland in uscita ad aprile. Si scrive i pezzi, se li produce e se li canta. Ed è pure bella. Premi play, dai. S.M.

Morning Is Coming – Sting & Shaggy

Togliete Copeland e Summers ai Police, toglietegli pure il punk e il rock: restano Sting, il reggae e Mr. Boombastic. Ce n’era davvero bisogno? F.R.

Colors – Jason Derulo

L’Italia non andrà ai mondiali e questo lo sappiamo da tempo. L’inno della competizione lo ha firmato Jason Derulo. Il brano da quanto lo faranno sentire sulle reti del Biscione diventerà insopportabile. S.M.

Make Way – Aloe Blacc

Egbert Nathaniel Dawkins III (adesso avete capito perché si fa chiamare Aloe Blacc?), dove sei stato per tutto questo tempo? F.R.

I Believe – Dj Khaled ft. Demi Lovato

Another One. Il buon Khaled non si ferma un attimo e insieme a Demi Lovato confeziona una canzone assai piacevole e orecchiabile per la colonna sonora del nuovo film Disney Nelle piaghe del tempo. S.M.

Mondo – Alice Caioli

È il giorno di #NegoFingoMento, l’album di Alice Caioli, vincitrice tra le nuove proposte del premio della sala stampa Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo. Curiosi? Sentite questa! F.R.

