Johnny Depp sarà il nuovo chitarrista di Marilyn Manson?

La notizia del probabile ingresso di Johnny Depp come chitarrista nella band di Marilyn Manson non può essere una sorpresa. A rendere questa eventualità molto più che probabile è lo stesso Manson che con un tweet ha esplicitamente annunciato che l’attore e musicista americano sta seriamente valutando l’offerta.

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great? — Marilyn Manson (@marilynmanson) 17 gennaio 2018

D’altra parte la collaborazione tra Manson e Depp è sempre più stretta. L’attore infatti è ormai ospite fisso in tutti i videoclip del reverendo e recentemente ha fatto la sua ennesima comparsata ad un live del reverendo. Ma non è solo questo a rafforzare l’ipotesi di questa clamorosa collaborazione artistica. Johnny Deep è da qualche anno che studia da rockstar. I suoi Hollywood Vampires, assieme a Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith girano il mondo da un paio d’anni e questa estate sono attesi per una doppia data italiana a Roma e Lucca, inoltre la carriera di attore del Nostro sembra essere in standby.

Se a questo aggiungiamo che la band di Manson è quanto di più volubile possa esistere in natura, con continui cambi, defezioni e licenziamenti e che, obiettivamente, per aspirare al ruolo di chitarrista del reverendo non è necessario un diploma al conservatorio, il quadro è completo.

Tyler Bates, l’attuale chitarrista di Manson e polistrumentista capace di destreggiarsi agevolmente tra chitarra, basso e tastiere, rimarrebbe in formazione per una futura band a due chitarre con un Depp più personaggio che musicista e Bates a tenere in piedi la baracca sonora.

In attesa dell’ufficialità o della clamorosa retromarcia ecco uno dei tanti video che vedono sullo stesso palco Johnny Depp e Marilyn Manson.

