Joni Sledge, è morta a 60 anni la cantante delle Sister Sledge

È morta Joni Sledge, una delle sorelle dell’omonimo gruppo Sister Sledge. La cantante, di soli sessant’anni, se n’è andata nella propria casa di Phoenix, Arizona, venerdì: le cause del decesso, secondo quanto riportato dall’addetto stampa Biff Warren, non sarebbero ancora state determinate. Il prossimo sabato l’artista si sarebbe dovuta esibire a Los Angeles.

A portare il gruppo alla fama fu senza dubbio il brano inciso nel 1979, “We Are Family“, scritto da Nile Rodgers e Bernard Edwards. Questa celebre hit disco music rispecchiava al meglio i valori e l’unità delle sorelle Joni, Debbie, Kathy e Kim, e valse alle ragazze una nomination per ai Grammy Awards. “We Are Family” non è stato l’ultimo brano celebre delle Sister Sledge: si ricordano tra i tanti “Thinking Of You” e “He’s the Greatest Dancer”.

Col passare del tempo e l’abbandono di Kathy, le tre sorelle rimanenti hanno continuato a lavorare sia in studio che sul palco, arrivando anche a esibirsi davanti al Papa, nel 2015.

