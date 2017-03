Joss Stone tour 2017, un concerto in Italia a luglio

A luglio 2017 il tour della cantautrice britannica Joss Stone passerà dall’Italia per un’unica data a Tarvisio (Udine), parte del cartellone del No Borders Music Festival. La tournée di Stone ha preso il via nel 2014, ormai tre anni fa: un “Total World Tour” che, per definizione, si prefigge di suonare in ogni paese del mondo.

L’ultimo album di Joss Stone, “Water For Your Soul” è stato pubblicato nel 2015; il suo miglior lavoro è probabilmente “Mind Body & Soul“, del 2004, “la risposta europea al neo soul statunitense”.

Joss Stone tour 2017

Venerdì 28 luglio 2017 – Tarvisio (Udine)

Piazza Unità

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10.00 di martedì 28 marzo sul circuito Ticketone.

Comments

comments