Joss Stone Tour 2018, una data all’Arena di Verona a luglio

Joss Stone ha annunciato l’unica data italiana del suo prossimo tour europeo. La cantante britannica si esibirà all’Arena di Verona il prossimo 15 luglio.

Debuttante a soli sedici anni con il disco “The Soul Sessions”, inciso nel 2003 dopo la sua vittoria al talent show “Star for a night”, in quincidi anni di carriera la cantante di Dover ha collezionato una serie di successi, sin dalla prima raccotla di inediti “Mind, Body and Soul” con la quale ha venduto più di quattro milioni di copie nel mondo e tre nomination ai Grammy Awards.

Un’artista che negli anni ha avuto l’onore di collaborare con nomi del calibro di James Brown, Elton John, Rolling Stones e John Legend, un successo che ha permesso di lanciare in patria nomi che poi sarebbero diventati altrettanto famosi come Amy Winehouse, Duffy e Adele.

Una carriera che avuto anche un’importante parentesi al di fuori della carriera solista: a 24 anni, infatti, venne reclutata nei Superheavy, side project nel quale ha condiviso il ruolo con Mick Jagger, Damian Marley e l’ex Eurythmics Dave Stewart.

Di seguito i dettagli dello show:

Joss Stone Tour 2018, i dettagli dello show all’Arena di Verona

15 luglio 2018 – Arena di Verona

Poltronissima € 80,00 + d.p. € 12,00

Poltrona € 65,00 + d.p. € 9,75

Gradinata Numerata € 50,00 + d.p. € 7,50

Gradinata Libera € 40,00 + d.p. € 6,00

