A due anni di distanza dall’album “Lorenzo 2015 CC.” Jovanotti ha iniziato i lavori per il suo nuovo disco di inediti, l’annuncio ovviamente è partito dai social network del cantante.

Questo il commento pubblicato da Jovanotti su Facebook: “27 aprile 2017. Dichiaro ufficialmente avviati i lavori per il mio prossimo album, nel nuovo studio che battezziamo oggi! Non so quando sarà pronto il nuovo disco, se uscirà per la fine dell’anno, o magari prima, o forse dopo. In queste ultime settimane ho iniziato a raccogliere idee e a pensare alla squadra che farà parte di questo nuovo viaggio. Da oggi noi del “nucleo storico” facciamo qualche giorno di session inaugurando il nuovo studio, che è venuto bellissimo e ha un suono da paura. Sono carico e voglio darvi canzoni che stupiscano prima di tutto me, e ci facciano passare momenti importanti. Godiamocela fino in fondo questa avventura”.

Comments

comments