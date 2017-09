Jovanotti, il nuovo album prodotto da Rick Rubin uscirà il 1° dicembre 2017

La notizia era nell’aria da tempo, ma solo oggi è arrivata la conferma. Il nuovo album di Jovanotti uscirà il 1° di dicembre e sarà prodotto da Rick Rubin . A dare l’annuncio è stato lo stesso Lorenzo Cherubini attraverso un lungo post su Facebook pubblicato in mattinata. “ciao ragazzi,il mio disco nuovo esce il primo dicembre, e il produttore è Rick Rubin. Sono felice di poterlo confermare. Mi ricordo una volta molti anni fa un giornalista mi domandò quale fosse la mia collaborazione dei sogni. Risposi “ti dirò quella impossibile ma sognare è lecito, quindi senza dubbio direi Rick Rubin. Essere prodotto da Rubin”. Nessun produttore nella storia dei dischi ha avuto su di me l’impatto di Rick Rubin“.

