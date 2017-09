Le date dei concerti del tour 2018 di Jovanotti sono state annunciate nella giornata di ieri. Di seguito, le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti.

La prevendita esclusiva dedicata a tutti i clienti privati Intesa Sanpaolo con carte emesse dalla Banca su circuito Mastercard inizierà alle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre (e sarà attiva fino alle ore 10.00 di venerdì 29 settembre), mentre la vendita generale sul circuito TicketOne sarà avviata alle ore 11 di venerdì 29 settembre.

Jovanotti tour 2018, i prezzi dei biglietti

Milano, Mediolanum Forum – 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 febbraio

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Tribuna parterre numerata: € 80 + prevendita

Anello B numerato: € 60 + prevendita

Anello C numerato: € 43 + prevendita

Tribuna Gold numerata: € 80 + prevendita

Anello B numerato visione laterale: € 60 + prevendita

Anello C numerato visione laterale: € 43 + prevendita

Rimini, Rds Stadium – 3 e 4 marzo

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Primo anello numerato: € 65 + prevendita

Secondo anello A non numerato: € 50 + prevendita

Secondo anello B non numerato: € 43 + prevendita

Tribuna gold numerata: € 80 + prevendita

Firenze, Nelson Mandela Forum – 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 marzo

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Primo settore numerato: € 80 + prevendita

Secondo settore numerato: € 60 + prevendita

Terzo settore numerato: € 43 + prevendita

Torino, Pala Alpitour – 3, 4, 6, 7 aprile

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Primo Anello Gold numerato: € 80 + prevendita

Primo Anello numerato: € 60 + prevendita

Primo anello numerato curva: € 52 + prevendita

Secondo anello frontale numerato: € 43 + prevendita

Secondo anello laterale numerato: € 48 + prevendita

Bologna, Unipol Arena – 13 e 14 aprile

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Primo anello gold numerato: € 80 + prevendita

Primo anello laterale numerato: € 60 + prevendita

Secondo anello centrale numerato: € 60 + prevendita

Secondo anello laterale numerato: € 50 + prevendita

Tribuna sud: € 43 + prevendita

Primo anello laterale visibilità limitata: € 60 + prevendita

Secondo anello laterale visibilità limitata: € 50 + prevendita

Roma, Palalottomatica – 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + 7.50 prevendita

Tribuna centrale: € 80 + 12 prevendita

Tribuna laterale: € 65 + 9.75 prevendita

III° Anello centrale: € 47 + 7.05 prevendita

III° Anello laterale: € 43 + 6.45 prevendita

Acireale, Pal’Art Hotel – 8 e 9 maggio

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 43 + prevendita

Tribuna laterale non numerata: € 55 + prevendita

Tribuna numerata: € 80 + prevendita

Verona, Arena – 15, 16, 18, 19, 21, 22 maggio

Prezzi biglietti:

Gradinata non numerata: € 43 + prevendita

Gradinata numerata: € 60 + prevendita

Platea numerata: € 85 + prevendita

Eboli, Palasele – 25 e 26 maggio

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 45 + prevendita

Tribuna est/ovest numerata: € 65 + prevendita

Tribuna est/ovest numerata visibilità limitata: € 43 + prevendita

Tribuna Gold numerata: € 80 + prevendita

Ancona, PalaPrometeo – 1 e 2 giugno

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 50 + prevendita

Tribuna frontale numerata: € 80 + prevendita

Tribuna primo anello numerato: € 65 + prevendita

Secondo anello a non numerato: € 50 + prevendita

Secondo anello b non numerato: € 43 + prevendita

