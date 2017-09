Judas Priest tour 2018, annunciati i primi concerti

I Judas Priest hanno annunciato i primi show per l’estate del 2018. Al momento siamo a conoscenza di due date, durante le quali la band capitanata da Rob Halford sarà headliner di altrettante prestigiose kermesse metal del Vecchio Continente: il Wacken Open Air 2018 in programma dal 2 al 4 agosto a Wacken, in Germania e venerdì 10 agosto al Bloodstock Festival, che si terrà a Walton on Trent nel Derbyshire (UK).

La notizia delle prime date europee della formazione inglese precede quindi l’annuncio ufficiale del tour mondiale a supporto del diciottesimo album del gruppo, che dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2018, a quasi quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo successo dei Priest, “Redeemer of Souls“, un disco che all’epoca aveva spaccato nettamente in due le opinioni dei die-hard fan.

La storica band non si esibisce live dal 2015, anno in cui è passata anche in Italia, precisamente il 23 giugno alla Assago Summer Arena di Milano. L’ultima data in assoluto dei Nostri risale invece al 17 dicembre 2015 presso l’Arena Oberhausen in Germania.

