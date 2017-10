Judas Priest, si intitola “Firepower” il nuovo album in uscita nel 2018

Il nuovo album dei Judas Priest sarà intitolato “Firepower” e verrà pubblicato nei primi mesi del 2018. Ad oggi non si ha ancora comunicazione di una data precisa, ma l’attesa per il successore di “Redeemer Of Souls” (pubblicato nel 2014) finalmente ha un orizzonte temporale abbastanza definito. A supporto di “Firepower”, Halford e soci si imbarcheranno in un tour mondiale, che partirà dal Nord America il 13 marzo, per poi arrivare in Europa nell’estate del prossimo anno.

Come preannunciato dallo stesso frontman durante una recente intervista rilasciata all’emittente statunitense SiriusXM, “il nuovo album è quasi terminato. Siamo arrivati a quella fase finale in cui si cerca di superare gli ultimi ostacoli. Sarà un disco monumentale. Vi lascerà a bocca aperta. Noi siamo davvero emozionati, con questo mostro di metallo in agguato dietro l’angolo, che uscirà allo scoperto all’inizio del prossimo anno, seguito da un tour mondiale“.

Il 2018 si preannuncia quindi un anno molto intenso per la band britannica. Oltre al nuovo disco e alla conseguente tournée infatti, i Judas Priest sono stati nominati tra i candidati all’ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame. I nomi delle band più votate verranno resi noti a dicembre e la cerimonia di premiazione avrà luogo il 14 aprile 2018 a Cleveland, in Ohio.

