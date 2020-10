Julia Bardo, l’artista italiana nominata ai Music Moves Europe Talent Awards 2021

Di seguito la lista completa dei 16 artisti selezionati e nominati per il Music Moves Europe Talent Awards 2021: Alyona Alyona (ua)

Bratři (cz)

Calby (dk)

Crystal Murray (fr)

Inhaler (ie)

Julia Bardo (it)

Lina_ Raül Refree (pt)

Lous and The Yakuza (be)

Melenas (es)

Mero (de)

My Ugly Clementine (at)

Nea (se)

Rimon (nl)

Sassy 009 (no)

Squid (uk)

Vildá (fi) Vota per i talentuosi musicisti europei

Sarà possibile votare a partire dal 18 settembre fino al 7 gennaio utilizzando esclusivamente il sito ufficiale del Music Moves Europe Talent Awards (Il vincitore del Public Choice Award 2021 si aggiudicherà un premio aggiuntivo di 5.000€!Tutti i 16 finalisti riceveranno l’invito ad esibirsi durante gli ESNS e saranno supportati dal punto di vista promozionale. Tra questi 16 nominati la giuria selezionerà 8 vincitori che riceveranno ciascuno, un premio di 10.000€ da spendere in promozione, utile a spingere la loro carriera internazionale.La celebrazione dei talenti europei

