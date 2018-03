Junior Cally tour 2018, un concerto a Milano il 28 marzo

Il rapper “senza volto” Junior Cally sbarcherà ai Magazzini Generali di Milano il prossimo 28 marzo per un concerto che si prospetta pieno di colpi di scena.

Il rapper romano, classe 1991, irrompe nella scena a gennaio 2017 grazie a tre singoli: “Alcatraz”, “Guantanamo” e “Arkham” (ft. Highsnob), riuscendo a conquistare in breve tempo l’attenzione del pubblico, collezionando oltre un milione di views. Junior Cally, che canta indossando una maschera antigas, raggiunge il successo con il singolo “Strega”, pubblicato a settembre 2017. Il 24 ottobre esce su YouTube il singolo “Magicabula” (6 milioni di visualizzioni su YouTube e Spotify), che ha fatto entrare Junior Cally, definito il rapper senza un’identità, nella lista degli artisti più promettenti dell’anno.

Junior Cally tour 2018

28 marzo – Milano, Magazzini Generali

Biglietti disponibili in prevendita su Mailticket o acquistabili direttamente in cassa

presso Magzzini Generali via Pietrasanta 16, Milano.

Comments

comments