Justice Tour 2018, un concerto a Milano a luglio con gli MGMT

I Justice si esibiranno il prossimo 17 luglio 2018 presso l’Ippodromo Snai San Siro per quella che sarà l’unica data italiana del 2018. La band francese, uno dei riferimenti della musica elettronica europea, torna in Italia a diversi anni dai loro ultimi concerti nel nostro Paese: la band si sarebbe dovuta esibire lo scorso anno a Treviso e Napoli, ma entrambi i concerti vennero annullati.

Per l’occasione il gruppo sarà accompagnato dagli MGMT, il duo statunitense che in pochi anni è riuscito ad ottenere importanti riscontri di pubblico e anche tra i colleghi, come ad esempio l’ex Beatles Paul McCartney che li scelse per aprire il suo tour del 2009.

I biglietti saranno disponibili da domani alle 10 sul sito di Ticketone e nei negozi dal 27 dicembre.

Justice Tour 2018

17 luglio 2018 – Milano, Ippodromo Snai San Siro

Prezzo biglietti:

Area PIT – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Posto Unico – € 36,00 + € 5,40 diritti di prevendita

