Justin Bieber, si intitola Friends il nuovo singolo con BloodPop®

È uscito venerdì 18 agosto 2017 “Friends”, il nuovo singolo di Justin Bieber in collaborazione con BloodPop®, disponibile in tutti gli store digitali di streaming e downloading. Il pezzo, che coniuga influenze electropop allo stile inconfondibile di Bieber, è destinato a candidarsi come colonna sonora del prossimo autunno.

Per BloodPop®, giovane artista che ha scritto e lavorato insieme ad alcuni dei nomi del panorama pop più innovativi degli ultimi anni (da Grimes e le HAIM fino a Britney Spears, Lady Gaga e Madonna, oltre a Bieber ovviamente), si tratta del singolo di debutto. La collaborazione tra Justin Bieber e BloodPop® nasce già nel 2015 in occasione di “Purpose“, album che è valso alla popstar canadese tre dischi di platino e tre nomination ai Grammy Awards.

Intanto per Justin Bieber continua il momento d’oro, anche e soprattutto grazie alla collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee, che ha regalato a “Despacito” Remix un successo strepitoso. Il tormentone dell’estate ha mantenuto la prima posizione della classifica singoli americana, la Billboard Hot 100, per la cifra record di 14 settimane consecutive e ha distrutto il record della canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi.

Comments

comments