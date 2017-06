Justin Bieber, la scaletta e i video del concerto agli I-Days 2017

Ieri sera Justin Bieber ha suonato alla quarta e ultima giornata degli I-Days Milano 2017. La popstar canadese è salita sul palco in anticipo, per la gioia degli oltre 40 mila fan presenti, e ha eseguito per lo più i brani del suo ultimo album “Purpose”. Nella scaletta però sono stati comunque inseriti i brani di inizio carriera come “Boyfriend”, “Baby” e “As Long As You Love Me”.

La scaletta del concerto di Justin Bieber agli I-Days Milano 2017

Mark My Words

Where Are U Now

Get Used to it

I’ll Show You

The Feeling

Boyfriend

Cold Water

Love Yourself

Been You

Company

No Sense

Hold Tight

No Pressure

As Long As You Love Me

Children

Let Me Love You

What Do You Mean?

Baby

Purpose

Sorry

