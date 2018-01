Justin Timberlake, il nuovo album Man Of The Woods nei negozi il 2 febbraio 2018

Il nuovo album di Justin Timberlake si intitolerà “Man Of The Woods” e uscirà il prossimo 2 febbraio 2018. Nella giornata di oggi è la stessa popstar statunitense a confermare il suo ritorno discografico con un teaser trailer pubblicato tramite la sua pagina YouTube.

Nel video è disponibile anche una sua breve dichiarazione, nella quale afferma che “Man Of The Woods” sarà un disco molto personale ispirato dalla sua famiglia e anche dal luogo da dove proviene. Non sono resi noti ulteriori dettagli sul disco, salvo l’uscita del primo singolo, fissata per il prossimo 5 gennaio, e la copertina dell’album, diffusa tramite Twitter.

Mistero invece sulla presenza di Pharrell Williams, poiché non si sa se sarà protagonista di un duetto o se sarà presente in veste di produttore.

“Man Of The Woods” sancisce il ritorno a cinque anni dal precedente doppio lavoro “20/20 Experience” e verrà presentato al pubblico il 4 febbraio, in occasione del suo concerto all’Half Time Show del Super Bowl.

