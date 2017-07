Kasabian, la playlist per prepararsi al tour italiano

I Kasabian saranno protagonisti di ben cinque date italiane nella seconda metà del 2017. La band di Leicester, trascinata dal duo Serge Pizzorno e Tom Meighan, è attualmente protagonista di un tour europeo per la promozione del disco “For Crying Out Loud” uscito in primavera. “For Crying Out Loud” è il settimo capitolo della loro carriera, iniziata nel 2004 con la pubblicazione dell’omonimo debutto.

Quattro i concerti in programma per quest’estate, con la prima data in calendario il 19 luglio al Teatro Antico di Taormina; il tour poi proseguirà a Roma il 21 luglio, a Padova il 22 all’interno della rassegna Postepay Sound e infine il 23 luglio a Lucca. Seguirà poi un’ulteriore data in autunno, più precisamente il 3 novembre al Forum di Assago. Le tappe italiane sono inserite all’interno di un più ampio tour europeo che li terrà impegnati ancora per diverse settimane. Tra le tappe più rappresentative spiccano quelle al Festival di Benicassim, lo Sziget Festival, il giapponese Summer Sonic e il Reading And Leeds Festival; al termine della leg nel Vecchio Continente, il tour proseguirà con una manciata di date tra Stati Uniti e Canada.

In occasione degli imminenti concerti italiani, rispolveriamo il meglio del repertorio della band britannica con una playlist da ascoltare a tutto volume.

