Dopo il successo del concerto dello scorso novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI), i Kasabian torneranno in Italia per la bellezza di cinque nuove date distribuite nel mese di luglio.

Sergio Pizzorno, Tom Meighan e soci infatti si esibiranno a Servigliano, Napoli, Ferrara, Lignano e Genova, proponendo dal vivo non solo i loro più grandi successi, ma anche i singoli estratti dall’ultimo fortunato album della band, “For Crying Out Loud“.

Kasabian tour 2018, le date dei concerti

14 luglio – Servigliano (FM), NoSound Fest, Parco della Pace

15 luglio – Napoli, ETES Arena Flegrea

17 luglio – Ferrara Sotto Le Stelle, Piazza Castello

18 luglio – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria

19 luglio – Genova, Arena del Mare – Porto Antico

I biglietti saranno disponibili all’acquisto sui circuiti di vendita ufficiali dalle ore 11.00 di mercoledì 31gennaio su Io Vado Club (www.iovado.club) e My Live Nation (http://www.livenation.it), dalle ore 11.00 di giovedì 1 febbraio su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

