Dopo il ritorno con il singolo “Chained To The Rhythm”, Katy Perry nella notte ha pubblicato “Bon Appétit”. Il nuovo brano vanta la collaborazione dei Migos, gruppo hip-hop di Atlanta formato dai rapper Quavo, Takeoff e Offset. I tre ragazzi statunitensi dopo il disco di platino ottenuto con l’album “Culture”, sono tra gli artisti più richiesti del momento.

La carriera di Katy Perry non è nuova a collaborazioni con rapper, l’artista di Santa Barbara infatti ha sempre prestato una certa attenzione alla scena rap americana. Alcuni dei suoi brani di maggiore successo hanno visto la partecipazione di rapper, basti pensare a Snoop Dogg in “California Gurls”, Juicy J presente in “Dark Horse” fino ad arrivare a Kanye West nel brano “E.T.”.

Di recente, inoltre, è stato pubblicato un remix di “Chained To The Rhythm”. Nella nuova versione, guarda caso, troviamo Lil Yatchy, rapper della nuova scena molto in voga negli Stati Uniti.

Il rap non compare per moda, ma anzi si fonde sempre di più con i progetti di Katy Perry. Non è un caso quindi che per il secondo estratto del suo nuovo album, che stando agli addetti ai lavori uscirà entro la fine dell’anno, abbia puntato su un nome forte e attuale come quello dei Migos. Il ritornello, accattivante e particolarmente orecchiabile, di “Bon Appétit” e le rime dei ragazzi di Atlanta permetteranno al singolo di imporsi in alta rotazione radiofonica, nonostante il pezzo non sia ancora ai livelli degli estratti del precedente album “Prism”.

