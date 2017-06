Katy Perry Tour 2018, una data a Bologna a giugno

Katy Perry annuncia, con un anno di anticipo, le tappe del suo prossimo tour europeo. Con “Witness: The Tour”, così si intitolerà il ritorno sui palchi del Vecchio Continente dell’artista statunitense, la Perry promuoverà il suo prossimo studio album in uscita il 9 giugno: già lanciato dai singoli “Chained to the Rhythm”, “Bon Appétit” e “Swish Swish”, il disco presenterà ospiti del calibro di Skip Marley e Nicki Minaj.

L’unica tappa italiana è in programma tra un anno esatto e si terrà il 2 giugno 2018 alla Unipol Arena di Bologna. I biglietti saranno in vendita da venerdì 9 giugno alle ore 10 su Katyperry.com, dalessandroegalli.com e ticketone.it . Le date europee arrivano dopo quelle della leg nordamericana, andate sold out in poco tempo e che hanno costretto il promoter internazionale AEG Presents ad aggiungere dei concerti supplementari.

Di seguito i dettagli dell’intero tour europeo.

Katy Perry Tour 2018, le date europee

Maggio

23 – Colonia (GER), Lanxess Arena

24 – Anversa (BEL), Sportpaleis Antwerp

26 – Amsterdam (NED), Ziggo Dome

29 – Parigi (FRA), AccorHotels Arena

Giugno

1 – Zurigo (SVI), Hallenstadion

2 – Bologna, Unipol Arena

4 – Vienna (AUT), Wiener Stadthalle

6 – Berlino (GER), Mercedes-Benz Arena

8 – Copenaghen (DEN), Royal Arena

10 – Stoccolma (SVE), Ericsson Globe

14 – Londra (UK), The o2

18 – Birmingham (UK), Barclaycard Arena

19 – Sheffield (UK), Sheffield Arena

21 – Liverpool (UK), Echo Arena

22 – Manchester (UK), Manchester Arena

24 – Glasgow (UK), The SSE Hydro

25 – Newcastle (UK), Metro Radio Arena

