Keepon Live Fest 2018, i vincitori della Live Parade

Si è conclusa il 14 settembre la nuova edizione di KeepOn Live Fest, la rassegna che ha radunato a Roma addetti ai lavori legati al circuito della musica live, da agenzie a direttori artistici dei locali. Con il 2018 è stata anche ufficializzata la nascita di KeepOn Live, associazione di categoria che rappresenta formalmente queste figure e che, come confermato dal direttore Federico Rasetti, hanno avuto un ruolo primario nella redazione della Live Parade, una classifica che raccoglie le esibizioni più rilevanti di questa stagione:

Quella di quest’anno era una serata di premiazione molto importante: per la prima volta gli artisti sono stati premiati per i voti ricevuti da direttori artistici ufficialmente riconosciuti e riuniti in un’Associazione di categoria che li rappresenta formalmente. Un passo importante per il riconoscimento del lavoro di questi professionisti. Gli artisti li hanno ricambiati con performance di livello altissimo e concedendo performance fuori programma. Grazie alla bravura delle presentatrici e degli effetti speciali utilizzati per la prima volta è stato forse fra le serate di premiazione Live Parade più divertenti e coinvolgenti per il pubblico (Sold Out) che io ricordi nella storia di KeepOn.