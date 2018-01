KeepOn Live, il primo Open Club Day il prossimo 3 febbraio

Il circuito KeepOn Live, in collaborazione con il coordinamento europeo di Live DMA, è tra gli organizzatori di Open Club Day, una rassegna che si terrà il prossimo 3 febbraio e che vedrà coinvolti 80 locali dislocati in dieci paesi. I Club aprono quindi le loro porte ad un pubblico che va oltre a quello abituale organizzando, in piena autonomia, eventi come visite guidate, concerti, workshop o presentazioni delle professioni e attività che rendono possibile un concerto live.

La giornata, che come detto si terrà il prossimo 3 febbraio, coinvolgerà visitatori non tradizionali come cittadini comuni, scuole, università, le quali avranno la possibilità di assaporare la vita di un live club. Open Club Day è organizzato anche per accendere i riflettori sul lavoro di un live club e la sensibilizzazione dei soggetti terzi: un settore che ha coinvolto in Europa, tra pubblico ed addetti ai lavori, più di cinquanta milioni di persone, che hanno assistito a quasi 400mila eventi organizzati da 50000 locali.

Info

https://www.facebook.com/openclubday/

Comments

comments