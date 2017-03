Kendrick Lamar, si intitola Humble il nuovo singolo

Si intitola “Humble” il nuovo singolo di Kendrick Lamar. Il brano, prodotto da Mike Will Made-It, è il secondo estratto pubblicato dal rapper di Compton nel giro di una settimana.

Il nuovo disco di Kendrick potrebbe uscire il 7 aprile 2017, e a dircelo è il testo di “The Heart Part 4”, ovvero il primo brano pubblicato a inizio settimana. “You know what time it is, ante up, this is in forever/ Y’all got ‘til April the 7th to get your shit together”.

Kendrick Lamar – Humble – La copertina del singolo

Di seguito il video di “Humble”, diretto da Dave Meyers and the Little Homie. Kendrick, come nella cover del singolo, indossa quello che potrebbe essere un vestito papale e banchetta a un tavolo che ricorda quello dell’Ultima Cena.

