Khalid tour 2018, un concerto in Italia a luglio

Khalid, l’enfant prodige dell’R&B statunitense, farà tappa il 10 luglio 2018 al Circolo Magnolia di Milano per una data del suo American Teen Tour. A soli vent’anni, ha alle spalle 5 candidature ai Grammy Awards, il premio come Best New Artist agli MTV Video Music Awards ed il suo album “American Teen” è stato certificato disco di platino. Il suo singolo di debutto, “Location”, è già multiplatino ed il video ha raggiunto 238 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ha, inoltre, partecipato con 2 brani al “Black Panther The Album – Music From and Inspired By”, dove figurano artisti del calibro di Kendrick Lamar, Travis Scott, Future e James Blake, tra gli altri.

Khalid tour 2018

10 luglio – Milano, Circolo Magnolia

Prezzo biglietto:

Posto unico: € 25 + € 3,75 diritti di prevendita

Apertura porte: 19:00

Inizio concerto: 22:00

Biglietti disponibili su Ticketone.it già da mercoledì 14 febbraio

