I King Crimson torneranno in Italia durante l’estate del 2018 per ben sette concerti in quattro prestigiose location nostrane: il 19 e 20 luglio al Teatro Grande di Pompei, il 22 e 23 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 25 luglio al Lucca Summer Festival e il 27 e 28 luglio al Teatro la Fenice di Venezia.

La storica formazione si esibirà in show da tre ore ciascuno, con una line-up d’eccezione: tre batteristi, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey, il poli-strumentista Bill Rieflin alle tastiere, e Robert Fripp, chitarrista e fondatore. A completare la formazione di otto elementi, troviamo il chitarrista e vocalist Jakko Jakszyk, il bassista e membro di lungo corso Tony Levin e il sassofonista e flautista Mel Collins che è stato un pilastro dei King Crimson dal 1970 al 1972.

King Crimson tour 2018, le date dei concerti

19 / 20 luglio Teatro Grande – Pompei

22 / 23 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

25 luglio Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

27 / 28 luglio Teatro la Fenice – Venezia

Biglietti in vendita da giovedi’ 30 novembre alle ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

Venerdì 1 dicembre alle ore 10:00 biglietti disponibili nelle prevendite abituali.

