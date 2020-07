Kiss, riprogrammata la data italiana il 12 luglio 2021 sempre all’Arena di Verona

La lunghissima lista degli eventi rimandati all’auspicato mondo migliore del 2021 si allunga della presenza altisonante dei Kiss. L’End Of The Road Tour sarà una festa per tutti i fan del mondo del gruppo americano, ma non quest’anno.

La location rimane la stessa, la suggestiva Arena di Verona, mentre la nuova data diventa il 12 Luglio 2021. L’unica, come in origine, nel nostro territorio.

Sembra quindi che la fine della storia del glorioso gruppo di Paul Stanley e soci sarà rimandata e questa è l’unica parte bella della notizia.

Gene Simmons si dice impaziente di partire, ma solo quando le condizioni di sicurezza mondiali, e non solo nel nostro Paese, consentiranno nuovamente l’incontro di masse adatte ad uno show come quello dei Kiss, per permettere alle varie generazioni che sono cresciute con il loro rock di festeggiare come merita il loro mito.

Sempre restando in un virtuale ritorno alla normalità, il gruppo offrirà anche per la nuova data la possibilità di accedere all’acquisto di VIP experience pack con una pre-sale dedicata alla comunità della Kiss Army Fan. I beneficiari del pacchetto potranno fare una foto con la band e avere un accesso esclusivo al pre-show e backstage.

I biglietti precedentemente acquistati saranno disponibili per la nuova data, mentre se si vuole comprare il biglietto per l’appuntamento del 2021 è possibile trovrarli su Ticketmaster Italia, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni sui rimborsi invece contattare la pagina https://livenation.us18.list-manage.com/track/click?u=8c4582c39929b6ba25b80ef2c&id=1c3a9fe16f&e=623a58a630

