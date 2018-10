Kiss tour 2019, un concerto in Italia a luglio

I Kiss porteranno anche in Italia il loro End of the Road World Tour, per la precisione a Milano presso l’Ippodromo Snai il 2 luglio 2019. Per la storica formazione si tratterà dell’unica data in terra nostrana.

Di seguito tutti i dettagli e i prezzi dei biglietti.

Kiss tour 2019

Martedì 2 Luglio 2019

Milano, Ippodromo SNAI San Siro – Piazzale dello Sport, 16

Prezzi Biglietti

Pit: € 95,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 80,00 + prev.

KISS VIP Meet & Greet Package

1 Biglietto Pit

Meet & Greet con i KISS

Possibilità di fare una foto personale con i KISS

Poster autografato dai KISS “End of the Road” 8×10

Voucher di $100 di merchandise da usare nello store online KISS “End of the Road”

Pass laminato KISS VIP

Accesso ad un’area merchandise dedicata

Accoglienza dedicata sul luogo dell’evento.

*Attenzione: la possibilità di fare la foto con i KISS avverrà prima che loro salgano sul palco. Essendo il concerto a posto unico, non possiamo garantirvi che potrete tornare al vostro posto se decidete di lasciarlo.

Biglietti disponibili esclusivamente su Vivaticket Italia dalle 11 di venerdì 2 novembre. Le Meet & Greet Experiences saranno disponibili a partire dalle 11 di martedì 30 ottobre, mentre la presale per la Kiss Army inizierà mercoledì 31 ottobre alla stessa ora. Per tutti gli altri, i biglietti saranno disponibili da venerdì 2 novembre alle 11.

