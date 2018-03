KlownFish, ElectrOHarmonium è il titolo del nuovo album

A fine 2017 è uscito ElectrOHarmonium, nuovo album dei KlownFish, progetto di Max Pattano aka Max 9 Nine. L’artista si occupa di chitarre, basso, tastiere, synth, drum loop e voce, in quella che è una classica one man band.

Litfiba della Trilogia degli elementi che incontrano Killing Joke, Orgy e Depeche Mode con talvolta ritmiche dei Rammstein di Sehnsucht. Gli ingredienti per un piatto appetitoso ci sono tutti, l’ascolto sorprende dopo qualche session attenta a scoprire i dettagli di un lavoro composto con cura e maniacale passione. Consigliato e consigliabile a chi è alla costante ricerca di materiale non scontato e poco prevedibile.

Tracklist:

Electro

Ceto

IW

La Psichosy

Non è possibile

Ultima Onda

Harmonium

My Worst Enemy

Alone

4 Ever

Behind Her Eyes

Missunderstood

