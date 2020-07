Kylie Minogue annuncia il suo nuovo album intitolato Disco, in uscita a Novembre

Kylie Minogue, la regina australiana della pop music, torna a calcare il dance floor per il suo quindicesimo album in studio intitolato, per l’appunto, Disco.

L’imminente sforzo fa seguito a Golden dal 2018 ed è composto da un totale di 16 nuove canzoni. Una di queste è il singolo principale “Say Something“, prodotto dal socio di lunga data Biff Stannard. Come prevedibile, la traccia viaggia su uno scintillante montante anni ’70, mentre Minogue si lamenta della distanza – sia fisica che emotiva – tra se stessa e una persona cara.

“Siamo distanti un milione di miglia in mille modi“, canta il vincitore del Grammy. “L’amore è amore che non finisce mai, possiamo essere tutti di nuovo uniti?” Un ritornello quanto mai tempestivo, considerando la situazione di distanziamento che stiamo vivendo, giusto?

Disco è già disponibile per il pre-order. Tutti i componenti visivi del nuovo album sono stati guidati dalla stessa Minogue in collaborazione con il direttore creativo e graphic designer Kate Moross (Jessie Ware, Simian Mobile Disco) e la regista di video musicali Sophie Muller (Radiohead, Beyoncé).

Sebbene siano trascorsi più di due anni dall’ultimo album di Minogue, ha recentemente collaborato con Tove Lo in una canzone intitolata “Really Don’t Like U”. L’estate scorsa lei e il collega australiano Nick Cave hanno suonato insieme il loro duetto “Where the Wild Roses Grow” a Glastonbury.

