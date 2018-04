La Badante, il video del nuovo singolo Praticamente incosciente

La Badante riarrangia e riadatta le canzoni dei Fangoria , un gruppo mainstream spagnolo, con un sound electro-pop raffinato e, allo stesso tempo, orecchiabile. Il debutto sul circuito musicale italiano è avvenuto con “Parole d’amore” , che ha come protagonisti del videoclip Mara Maionchi ed Aldo Busi. “L’amore è un algoritmo borghese” sarà caratterizzato da un mood musicale retro riletto in chiave contemporanea, con uno sguardo vigile sui sentimenti e con degli immancabili giochi lessicali.

A pochi giorni di distanza dall’uscita del singolo de La Badante , un collettivo ancora nell’anonimato, ecco il video di “Praticamente incosciente” . Il video nasce da un’idea di Genny_Ferlopez ed è il secondo singolo del misterioso collettivo, in attesa del primo album ufficiale “L’amore è un algoritmo borghese” .

