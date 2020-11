Milano Music Week 2020, la musica tornerà protagonista su RAI 2 con Magazzini Musicali

La musica tornerà ad essere protagonista del pomeriggio di RAI 2 con un nuovo format: Magazzini Musicali, un branded content, presentato alla Milano Music Week 2020 che cercherà di fare da ponte e presentare al pubblico, sia la musica più attuale che quella del passato. Saranno presenti le classifiche sempre aggiornate e tanti approfondimenti sui temi musicali e portando in studio performance live. Il programma andrà in onda con cadenza settimanale da sabato 2 gennaio e verrà trasmesso su Radio 2 alla domenica alle 18.00 e su Rai Play. Il progetto di RAI pubblicità è stato assemblato insieme a Windtre che è anche il main sponsor e che punterà alla vetrina della Top Quality Music.

La conferenza si è tenuta al termine della Milano Music Week 2020 che per forza di cose si è tenuta interamente on line. Una manifestazione che ha avuto l’intento di far capire al pubblico e alle istituzioni che la musica è lavoro ed è cultura e che tutta l’industria musicale lavora per la gente. In sette giorni si è vista la partecipazione dei migliori professionisti di ogni settore del mondo musicale italiano ed internazionale che hanno voluto condividere con passione le loro conoscenza. Moltissimi gli artisti che hanno partecipato durante tutta la settimana con performances in remoto. L’intera filiera musicale si è messa in moto con entusiasmo per ribadire che la musica è una vera eccellenza italiana.

Apre la conferenza l’ideatore del format, Massimo Bonelli di ICompany – Il programma nasce da un’idea maturata durante il lockdown della scorsa primavera, nel momento in cui si cercava di capire come realizzare il concerto del primo maggio, nonostante quello che stava succedendo in quel momento. L’idea è andata avanti, ha preso forma ed è stata realizzata […] Magazzini Musicali sarà una trasmissione che racconterà come è cambiato il mondo della musica in questi anni e come sta continuando a cambiare da quando il digitale e lo streaming hanno fatto la loro prima apparizione. Sarà un programma che andrà in onda su RAI 2 il sabato pomeriggio e avrà Rai Play e Radio 2 come piattaforme di supporto. Si baserà su tre livelli di racconto della musica italiana ed internazionale: uno legato alle classifiche di vendita della settimana che danno una fotografia abbastanza reale di quello che sta funzionando e di quello che piace al pubblico. Il secondo livello sarà legato ai live, ospiteremo ogni settimana artisti che si esibiranno esclusivamente dal vivo, molti in presenza ed altri in diverse location; cercheremo di sfruttare l’idea sulla quale abbiamo costruito il concerto del Primo Maggio, cioè quella di far esibire gli artisti in posti interessanti e significativi, vicini alle loro abitazioni. Il terzo livello sarà quello di un salotto nel quale ospiteremo degli artisti che si confronteranno proprio sui temi di attualità della musica, visto il periodo storico particolare che stiamo vivendo, che vede tanti cambiamenti rispetto al mercato che conosciamo, cambiamenti che ancora nessuno si è occupato di raccontare.-



Al timone troveremo due conduttori Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, diversi e complementari tra loro. La prima molto onorata di far parte di un programma che va a coprire una mancanza nei palinsesti della televisione in Italia proprio per la caratteristica di unire i tre tipi di racconto musicale, il live, le classifiche e l’approfondimento – Ci chiamiamo Magazzini Musicali perché la nostra base sarà un magazzino di stoccaggio di strumentazione dei live, quindi l’idea nasce proprio da un posto che è nato per la musica, poi lo coniughiamo al meglio in un linguaggio televisivo. Il valore musicale diventa intrinseco all’interno di tutto questo. –

Gino Castaldo ha focalizzato il suo intervento sul grande fermento artistico del momento – Questo è un momento straordinario per la musica, in particolare per quella italiana, non succedeva da tanti anni e non credo sia casuale il fatto che proprio adesso si riesca a fare un programma che si occupa solo ed esclusivamente di musica. È un grande momento da raccontare, non succedeva da un decennio o più che ci fosse un fermento così travolgente. C’è un rinnovamento totale ma allo stesso tempo c’è ancora la presenza degli artisti storici che fanno delle cose importanti. Nello stesso tempo c’è una generazione nuova che scalpita ed è finalmente piena e ricca di cose da dire. Questa è una delle sfide più belle all’interno di questa sfida del programma. –

Paolo Biomonte, coautore del programma, ha sottolineato l’esigenza di colmare il vuoto sull’attualità musicale e Stefano Senardi, direttore musicale del programma, ha parlato della grande adesione degli artisti. Un programma che vuole essere una proposta fatta di musica di qualità molto alta, un format informativo ma anche di intrattenimento, non si vuole portare sullo schermo qualcosa di barboso, è un ideato per le vecchie e le nuove generazioni – I giovanissimi sono curiosi di sapere cosa è successo prima delle tendenze del momento. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra i grandi della musica italiana ed internazionale annunciandogli questo possibile avvenimento e, nonostante il momento disgraziato e, nonostante non sembri il momento più propizio per fare la musica live, abbiamo avuto un’accoglienza straordinaria. Abbiamo già adesioni degli artisti che parteciperanno e registreranno le loro performances dal vivo, ovviamente da dove sarà possibile. Verranno a parlare da noi del passato, del presente e del futuro della musica alcuni dei più grandi artisti e molti, tutti dei grandi nuovi artisti del panorama musicale italiano. Teoricamente, con le adesioni che abbiamo avuto degli artisti e dei discografici, siamo pronti per arrivare a questa estate –

